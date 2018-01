Elton John v Praze

Elton John vystoupí 7. května 2019 v pražské O2 areně v rámci svého velkolepého tříletého posledního turné "Farewell Yellow Brick Road"

Celosvětové turné "Farewell Yellow Brick Road " začíná v USA 8. září 2018, do Evropy se přemístí v dubnu 2019, do Asie v listopadu 2019, v Austrálii se zastaví v prosinci 2019, v Jižní Americe v březnu 2020, poté se koncem roku 2020 vrátí do Evropy a Velké Británie a bude ukončeno v Severní Americe v roce 2021.

"Je čas ukončit jednu cestu, abych mohl plně přijmout další důležitou kapitolu svého života." - Elton John