X Ambassadors v Praze

Američtí X Ambassadors vystoupí poprvé v Praze. V Roxy zazní 21. srpna 2017 kromě hitů Unsteady a Renegades také novinky z připravované desky. Vstupenky za 590 Kč budou k dispozici od 29. června 2017 přes fource.cz, GoOut.cz a Ticketpro.



X Ambassadors na sebe upozornili před dvěma lety deskou VHS. Za nejúspěšnější hit Renegades si v minulém roce vysloužili nominaci na Billboard Music Awards v kategorii Top Rock Song. Další hit Unsteady se stal ústřední skladbou filmu Me Before You. Kapela si už stihla zahrát na jednom pódiu s Imagine Dragons, Muse, The Lumineers a Panic! At The Disco. X Ambassadors usilovně pracují na novém albu, ze kterého letos nabídli ochutnávku v podobě třech nových singlů.