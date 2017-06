X Ambassadors konečně dorazí do Prahy! Dovezou i singly z chystané desky  

Kdo by neznal hity jako Renegades a Unsteady, které jen na Youtube zhlédlo dohromady již přes 100 milionů fanoušků? Kapela X Ambassadors předvedla svůj hudební talent českému publiku již minulý rok na festivalu Rock for People. Nyní přijede poprvé do české metropole, kde odehraje své premiérové vystoupení 21. srpna v pražském klubu Roxy.

Americká rocková kapela zahájila svou hudební kariéru v roce 2009, svou debutovou desku vydala ale až o tři roky později s názvem Litost. Výrazněji na sebe upozornili ale až v roce 2015 albem VHS. Z něj pochází kromě dvou zmiňovaných hitů i singly jako Jungle či Low Life. Za píseň Renegates získali X Ambassadors dokonce nominaci na Billboard Music Awards.

Kapela, která si již stihla zahrát na pódiích s formacemi jako Imagine Dragons, Muse, The Lumineers či Panic! At The Disco, v současné době intenzivně pracuje na svém třetím studiovém albu, z něhož fanouškům představila již singly Hoping, Torches a The Devil You Know. Ty pravděpodobně představí publiku také během svého prvního pražského koncertu.

Vstupenky na koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 590 korun. Do prodeje jdou ve čtvrtek 29. června.

28.6.2017 | Barbora Bittnerová