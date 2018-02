Frank Turner & The Sleeping Souls

Praha, 29. ledna 2018 - Frank Turner se vrací do Prahy i se svojí kapelou The Sleeping Souls. S chystanou deskou zavítá 18. listopadu 2018 do klubu Roxy. Vstupenky za 520 Kč budou v prodeji od pátku 2. února v 10:00.

Britský hudebník Frank Turner tvoří hudbu od svých dvaceti let. Působil v několika kapelách, které hrály především post-hardcore. Jeho hudební směr se však změnil, když objevil album Bruce Springsteena, které, jak sám říká, obrátilo jeho hudební kariéru vzhůru nohama. Od roku 2007 vydal již šest alb. Vloni vyšla kompilace Songbook, která je souborem starších písní, osobních favoritů, nových aranží a dosud nepublikovaných verzí starých songů.