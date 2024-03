Smash Into Pieces v Praze

Švédská čtveřice Smash Into Pieces, která stírá rozdíly mezi EDM a hard rockem, vytváří vlastní pravidla, ponořuje se do sci-fi a sype do fanoušků futuristické live shows, se chystá 14. listopadu do pražského klubu ROXY. Navíc s novou deskou.

Její vydání je naplánované na 12. dubna a listopadový koncert tak bude jedinečnou příležitostí užít si novinky relativně za čerstva.