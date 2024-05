Nejstreamovanější hudebník těchto dní Artemas přijede 22. září 2024 do Prahy a vystoupí v pražském klubu Roxy.

I Like the Way You Kiss Me – tomuhle bangeru prostě nelze uniknout, kdo by taky chtěl? Artemas a jeho píseň, která vykresluje obraz napjatého vztahu, nejistotu i zklamání, kralují TikToku a během pár dní překonali také hranici 450 milionů přehrání na Spotify. Aktuálně nejstreamovanější umělec v Česku přijede už v září do Prahy.



Britský hudebník s kyperskými kořeny vyráží na tour You’re Really Early… a jednou ze zastávek bude i Praha. V klubu Roxy zahraje 22. září 2024.



Artemasův zvuk samouka prolínajícího grunge s melodickým popem se zrodil v době karantény, ačkoliv skládat začal už na střední škole: „Tehdy jsem koukal na dokument o Nirvaně a úplně mě to pohltilo. (…) Přitahuje mě hudba lidí, kteří se o sobě nesnaží udělat hezký obrázek – Frank Ocean, Amy Winehouse nebo The Weeknd… A mně je dobře, když můžu dělat totéž.“



Čtyřiadvacetiletý Artemas Diamandis vydal první tracky v roce 2020 a řemeslo skladatele a producenta zdokonaloval ze své ložnice v anglickém Oxfordshiru. Aktuálně žije v Londýně, odkud poslal do světa letošní album Pretty v čele s virálním trackem If You Think I’m Pretty. Artemas zkrátka umí dělat hudbu, která je nakažlivá, kterou nemůžete dostat z hlavy – a jste s tím úplně v pohodě.