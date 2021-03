LIVE stream - Už jsme doma

Skupina Už jsme doma si vás dovoluje pozvat na online koncert z klubu Kaštan, který se bude konat dne 26.3. v 18.00. Tentokrát se bude jednat o program nazvaný „Už jsme doma hrají písně FPB“, který dosud streamován nebyl. Zazní lehce přearanžované verze 23 písní jedné z prvních punkových kapel v tehdejším Československu, která, stejně jako UJD, pochází z Teplic.

Před krátkým časem zemřel ve věku 101 let Lawrence Ferlinghetti, americký beatnický básník. Jelikož v repertoáru FPB byla i píseň s jeho textem Pes, rádi bychom tento online koncert věnovali jeho památce a navrch i Janu Vodňanskému, jehož texty sice FPB nehráli, ale měli jsme ho moc rádi a jako textař byl pro FPB i pro UJD velkým (a nedostižným) vzorem.

Během těchto několika nadcházejících měsíců, vzhledem k tomu že živé koncerty jsou stále v nedohlednu, připravujeme pro vás ještě další dva streamy. Ten první bude z paláce Akropolis někdy v první polovině dubna s programem UJD, ve kterém vystoupí i Martin Velíšek, a druhý pro děti (i dospělé) dne 2.5. ze Švandova divadla s programem Pět ran do čepice. Tento program hrají kromě UJD i Buchty a loutky a na akordeon Michal Mihok. V současné době pracujeme na luxusním vinylovém vydání těchto třinácti písní, a to dokonce v pětijazyčné verzi - CZ, EN, FR, NO, PL. Vydání směřujeme na podzim tohoto roku.

Kapele můžete přispět na účet: 3172217023/0800