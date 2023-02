Kid Kapichi v Praze

Je to Kapííí-čííí. Je to Ben Beetham (kytary, zpěv), Eddie Lewis (basová kytara), George Macdonald (bicí) a Jack Wilson (zpěv, kytary). Čtyři osobnosti z anglického Hastingsu, kterým je přes dvacet a společně hrají po skoro polovinu svých životů v různých konfiguracích. Pracovali v hospodě, na stavbě, obchodovali s motorkami… měli nekonečné noční směny, aby mohli hrát…Osm roků flikování. “Kapely, které se prosadí, jsou ty, které to nevzdají, říká Eddie. “Obětovali jsme všechno. Normální zaměstnání, rodiny, naše sny dostaly přednost před životem.”



A tahle čtyřka přišla s Kid Kapichi. Kapelou jak blázen, díky scéně rodného Hastingsu, která si je hýčkala. Pak se objevil Frank Carter – pozval je, aby zahráli na jeho oslavě narozenin a pak s ním jeli na turné. Zpívají o rasismu, chudobě, duševním zdraví, násilí, frustraci a lásce, s upřímností a humorem. Po debutovém albu This Time Next Year, které vyšlo v nezávislé distribuci v roce 2021, kapela nedávno vydala druhou desku Here’s What You Could Have Won. Zasloužená odměna za všechny ty útrapy. Jedenáct skladeb alba je velkolepý nadupaný ‘beat punk’, který produkovala kapela s Domen Craikem z Nothing But Thieves. Singl New England z ledna loňského roku je jejich dosud nejvíc politická píseň, na které se podílel Bob Vylan.

VÍCE INFORMACÍ ZDE