Remode v Praze

Depeche Mode jsou titáni synth popu, kteří vystupují na vyprodaných koncertech pro miliony fanoušků na stadionech po celém světě. Kapela Remode z německého Bielefeldu se nesnaží své hrdiny jen napodobit. Díky své podmanivé pódiové prezentaci vyvolávají živá vystoupení ve fanoušcích emocionální spojení s původními písněmi. I ty nejkritičtější fanoušky Depeche Mode si živá vystoupení Remode získávají a ti se pak stávají součástí stále rostoucí fanouškovské základny.

Zprostředkovat publiku neuvěřitelně příjemný zážitek vyžaduje promyšlenou přípravu. Syrová živá vystoupení kapela doplňuje vizuálními efekty promítanými prostřednictvím LED stěny. V setlistu se objevují všechny největší hity Depeche Mode: od “People Are People”, “Personal Jesus” a “Wrong” až po “Just Can’t Get Enough” a “Enjoy The Silence”.

