The Mysterines v Praze

Před dvěma lety vydali alternativní rockeři The Mysterines první desku a tehdy taky vystoupili poprvé v Praze. Jejich komorní koncert v Café V lese návštěvníky nadchnul a tak se s druhou deskou do Prahy vrací, tentokrát k nám, do prostornějšího Futura! Nenechte si jejich tour k nové desce ujít.

Před dvěma lety vydali alternativní rockeři The Mysterines první desku a tehdy taky vystoupili poprvé v Praze. Jejich komorní koncert v Café V lese návštěvníky nadchnul a tak se s druhou deskou do Prahy vrací, tentokrát k nám, do prostornějšího Futura! Nenechte si jejich tour k nové desce ujít.