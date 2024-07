Uplynulo několik let od doby, kdy se v Česku a na Slovensku představila izraelská heavy metalová kapela Orphaned Land.

Mezitím oslavila krásné třicáté výročí – nyní je to dokonce už 33 let od jejího vzniku. Její nejprůlomovější album Mabool letos slaví dvacáté narozeniny. Orphaned Land vyráží na turné A Heaven You May Create a vy si je můžete přijít užít 20. září!

Zdroj fotky (Orphaned Land v Praze): Futurum Music Bar