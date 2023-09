Voyager v Praze

Australani Voyager jsou úkaz. Od svého vzniku se vzpírají všem žánrovým normám, hranicím i předpisům, které na ně byly uvaleny. V prestižním Prog Magazine už byli nominováni na ‘kapelu roku’, několikrát objeli svět, např. s Karnivool, Vola či The Algorithm, ale koncertovali i s kapelami typu Epica a Nightwish. Jejich posledním majstrštykem je účast v australské soutěži Eurovision.

Hrají sice moderní prog metal, ale nebojí se všemi doušky přijímat pop, čímž svou hudbu hází do duhových odstínů pozitivna. Současnou podobu kvintetu v červenci s nadcházejícím 8. albem totiž lze popsat třemi slovy: barevný, energický, pozitivní. Ve své tvorbě mísí výrazně melodické vokály, které poukazují až do 80. let k popovým kapelám A-HA nebo INXS, hudebně berou z moderního metalu/rocku, ale zabrušují i do djentu. Jejich hudba, jakožto elektrizující koncerty, mají pozitivní energie megatuny, takže na jejich posluchače má nakažlivý dopad.

