miniFreedom Fest Ostrava

Přátelé, pište do diářů, blokujte si sobotu 4. září!!!

Rozhodli jsme se vynahradit vám letošní nuceně zrušený Freedom Fest!!!

Freedom Fest, to je den plný, pohybu, her a muziky. Připravujeme pro vás atraktivní program pro malé, velké, skupiny, jednotlivce i rodiny s dětmi. Akce proběhne v okolí hradu (podhradí) a amfíku.

Kdy: 4. 9. 2021 10:00 - 22:00 hod., Slezskoostravský hrad

A na co se můžete těšit?

Dětská zóna - hry bez hranic (od 10:00-17:00)

Těšit se můžete na Středisko volného času Korunka a jejich herní zónu. Součástí zóny budou tvůrčí dílny, sportovní aktivity, deskové hry, drobné soutěže a hledání ztraceného pokladu.

Debaty s inspirativními osobnostmi (v partnerství s festivalem INVERZE; 11:00 - 14:30)

Karel Paták & Lada Anna Petříková + Tomáš Šebek & Jakub Szántó

Hudební scéna (14:30 - 22:00)

Kaczi (CZ) * Tribe-J (CZ) * Munroe (CZ) * Gerald Clark (JAR) * Żmij (PL) * BOO (CZ/A)

Gastro a občerstvení (po celý den) A SPOUSTA DALŠÍHO...

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE