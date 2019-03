Sorfest 2019 - Ostrava

12. ročník festivalu Slezskoostravský Rock-Fest Open Air se bude konat LETOS NA TŘECH! podiích - Nádvoří STAGE, Aréna STAGE a Loděnice pod hradem, kde bude také probíhat doprovodný program festivalu.

Rockmetalový open air festival Ostravska nabídne žánrově bohatou přehlídku zajímavých interpretů, kde nebudou chybět špičky domácí hudební scény, mladé talentované formace i speciální hosté ze zahraničí.

Součástí festivalu jsou doprovodné akce i atrakce pro děti a mládež - dětská zóna. V průběhu akce budou zajištěny prodeje občerstvení, workshopy a jiné aktivity…

Pozvání na Slezskoostravský Rock-Fest 2019 již přijaly tyto kapely:

VISACÍ ZÁMEK * VITACIT * ALKEHOL * TÖRR * PROGRES 2 * ROOT * BIJOUTERRIER * HLAHOL * MEAN MESSIAH * SARKONIA * SCARS OF THE INSANE * FORREST JUMP * a další...