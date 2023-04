Studentské oslavy příchodu jara, které mají v Ostravě dlouholetou tradici, jsou už za rohem. Vyvrcholením oslav je právě Majáles Ostrava, který je každoročně pořádán studenty z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

V tomto roce studenti oslaví tento svátek 13. května na Slezskoostravském hradě, kde si organizace Younie připravila 3 scény (HSF System Stage, Veolia stage, DPO Electro Stage). Mezi největší lákadla 27. ročníku bude patřit skupina Mig 21, která se na Majáles Ostrava vrací po čtyřech letech. Pro fanoušky rapu se představí Marpo & Troublegang, Gleb, Raego a Rest. Své chytlavé písničky doveze také Thom Artway společně s kapelou a o zábavu v raggae stylu se postará formace ve složení Cocoman & Dr. Kary & Messenjah. Představí se také punková Mucha, taneční Malalata, rockoví Hentai Corporation a ostravská alternativní stálice The Truth Is Out There. Sestavu DJs poté doplní čtveřice Upfockerz společně s MCs Brejchus & Tubs, No Money, Joshu4 a Fantek & Pex.

Největší hvězdou letošního Majálesu Ostrava, která vystoupí na DPO Electro stage bude DJ Dimension. Aktuálně jedno z největších DnB jmen. Tvůrce hitů jako Desire, Saviour, Generator nebo Whip Slap má na kontě milionové streamy po celém světě a řadí se tak k absolutní špičce svého řemesla.

Mig 21 Mig 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara). Charakteristickým znakem jejich textů je...

Marpo Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina je český rapper přezdívaný též "král metafor. Byl členem uskupení Charakter crew, nyní pouze koncertuje v seskupení Marpo

Mucha Mucha je nová brněnská kapela sdružená kolem zpěvačky, hudebnice, skladatelky a textařky Nikoly Muchové. Nesporně jde o svéráznou osobnost, třeba už jenom proto, že se jí podařilo postavit kolem sebe zkušené hudebníky tamní...

Hentai Corporation Hentai Corporation je pražská kapela snažící se o ucelený kompromis mezi hudebními žánry, které stojí na pevném základě svižného thrash-rock’n’rollu. Její hlavní devizou je živá performance založená na energičnosti kapely,...