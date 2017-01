AKTUALIZOVÁNO: The 1975 ruší kvůli BRIT Awards únorový koncert. Náhradní termín proběhne v červnu

Britská kapela The 1975, která měla vystoupit 21. února v pražském Foru Karlín, přesunula své evropské turné, během něhož chtěla fanouškům živě představit své poslední album I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it. Pořadatelská proto museli hledat náhradní termín.

“Kvůli nepředpokládaným závazkům vůči Brit Awards odkládají The 1975 evropské turné. Kde to bude možné, se koncerty přesunou na nová data, která oznámíme během dvou týdnů. Všechny dříve zakoupené vstupenky bude možno vrátit v místě zakoupení. Omlouváme se za komplikace a uvidíme se za pár měsíců,” vyjádřila se kapela.

Skupina The 1975 získala od BRIT Awards hned dvě nominace. Zvítězit může v kategorii Nejlepší album i Nejlepší skupina. Zároveň vystoupí na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 22. února v londýnské O2 aréně.

Náhradní koncert se odehraje 26. června ve Foru Karlín. Pokud někomu nový termín nevyhovuje, může vstupenky vrátit do 31. ledna. Již zakoupené lístky zůstávají v platnosti.