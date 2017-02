Svatý Valentýn se blíží! 7 tipů, kam vyrazit v Praze za romantikou i neobyčejnými zážitky

Po roce nás opět čeká svatý Valentýn a s ním také přemýšlení, čím tento rok potěšit svou drahou polovičku. A my jsme tady od toho, abychom vám pomohli tento problém vyřešit! Někomu možná stačí růže, procházka či sladký polibek, jiní však hledají nevšední zážitky a příjemná překvapení. Proto jsme pro vás vybrali pár tipů, které zajisté potěší nejednu romantickou duši.

1) Valentýn na Vltavě

Pohupující se loď, teplé podpalubí, hudba a k tomu všemu ještě dechberoucí pohled na Prahu. Tuhle až kýčovitou romantiku nabízí každoročně pro všechny zamilované pražské parníky. Ty pro ně připravují kromě plavby také vynikající raut i sklenku medoviny či sektu. Navíc s určitostí víte, že vám během dvouhodinové plavby partner nebo partnerka nikam neuteče!

Romantickou večeři nabízí v Praze mnoho restaurací. Skutečně jedinečnou atmosféru slibuje ale návštěva restaurace Triton, která ví, co k opravdové večerní romantice zaručeně patří. Kromě květiny pro dámu a šampaňského se mohou partneři těšit na vybrané pochoutky. V jedinečném prostředí secesní krápníkové jeskyně si mohou při svíčkách pochutnat třeba na grilované tygří krevetě, svíčkových řezech na omáčce z vanilkového lusku, čokoládovém dortíku a mnoha dalších specialitách. A to vše navíc v doprovodu živého piána. Stůl můžete rezervovat na oficiálních stránkách restaurace.

Na svatého Valentýna otevírají své brány zamilovaným (i těm šťastně nezadaným) také divadla. Národní divadlo láká zájemce třeba na opery Trubadúr a Don Giovanni. Městská divadla pražská uvedou komedii Vím, že víš, že vím v hlavní roli se Simonou Stašovou i rodinnou veselohru Oddací list. Romantickou hru Ani spolu, ani bez sebe pak chystá Divadlo Kalich. V Divadle na Fidlovačce proběhnou Techtle mechtle a v Divadle pod Palmovkou se uskuteční divadelní trip o zlých snech Mickey Mouse je mrtvý.

Kino je prostě klasika, kterou nic nezkazíte! Potemnělý sál a blikající promítací plátno nabízí atmosféru, která okouzlovala diváky již na konci 19. století. Nyní je navíc v kinech veleúspěšný a na několik Oscarů nominovaný romantický muzikálový snímek La La Land, který si i v naší recenzi vysloužil plných 100 %. Program nabízí ale i další zajímavé filmy. Inspirujte se!

Co si k svátku zamilovaných nadělit kromě romantiky také unikátní zážitek, na který budete vzpomínat ještě hodně dlouho? Neviditelná výstava vás na celou hodinu zavede do neproniknutelné tmy, v níž se budete muset spolehnout na úplně jiné smysly, než je zrak. Můžete si tak s partnerem vyzkoušet, jak spolu dokážete kooperovat ve zcela netradičních podmínkách. A navíc nemusíte čekat na polibek za tmy až do večera.

Kdo se může pochlubit tím, že se v únoru prošel tropickým pralesem? Pokud zavítáte na svatého Valentýna do pražské botanické zahrady, budete to právě vy! Čeká na vás nejen romantická procházka setmělým tropickým skleníkem Fata Morgana, ale dozvíte se také zajímavosti z milostného života rostlin a vychutnáte si sklenku vína. Dáma si navíc odnese kromě neobyčejného zážitku také květinu. Jak poetické!

A kde zakončit příjemný valentýnský večer? No přece nad sklenkou dobrého vínka v některé z malých vináren, kterých je česká metropole plná. Její hledání navíc lehce spojíte i s milou procházkou nočním městem. Zabloudit můžete třeba do tajemné uličky Ve Stínadlech. Jen pár metrů od ní se nachází malá vinárna U sv. Anežky, z níž ještě nevyprchalo kouzlo staré Prahy.

Foto: Restaurace Triton