Rozpolcený: Čekání na monstrum famózně diriguje vyšinutý McAvoy

Mistr napětí M. Night Shyamalan servíruje další ze svých mysteriózních her. Psychologický thriller Rozpolcený je však tentokrát spíše one man show Jamese McAvoye, který pro svou roztříštěnou duši přebíjí i drama samotné.

Člověk s rozdvojenou osobností čelí velkému vnitřnímu boji. Zmatku a úzkosti z duše rozdělené na dvě části. Ať už Jekyll nebo Hyde, tato psychická porucha našla zalíbení v řadě filmových děl, slavným Psychem Alfreda Hitchcocka počínaje a Tolkienovým Glumem z Pána prstenů konče. Režisér a scenárista M. Night Shyamalan, jak je u něj dobrým zvykem, ale zašel ještě dál. Kevin totiž v sobě skrývá 23 jedinečných charakterů. Všechny se liší nejen svou interakcí s okolním světem, ale také fyzickými dispozicemi. Vyvoleným pro snímek indického umělce se stal James McAvoy, který své telepatické triky z X-Menů tentokrát poněkud přehnal.

Tři studentky jsou uneseny podivným cizincem a uvězněny ve sklepení neznámo kde. Při následném seznámení dívky zjistí, že jejich věznitel Kevin (James McAvoy) je pouze jednou z třiadvaceti dalších osobností v jednom těle. Postupně tak potkávají malého kluka Hedwiga nebo Kevinovu matku Patricii, všechny se stejnou tváří. Zatímco se zoufalé verze Kevinova vědomí pokouší sehnat pomoc u psycholožky, jedna z unesených dívek Casey (Anya Taylor-Joy) chce využít mírnějších charakterů k útěku. Kontrolu však převzali ti silnější a ten nejhorší ze všech se teprve blíží.

Hra emocí a bohatá mimika Jamese McAvoye - na nich především stojí Shyamalanův Rozpolcený. Herecký koncert skotského Profesora X nabízí důkladný pohled na vnitřní dilemata na třiadvacátou. McAvoy je přesvědčivý a z jeho výkonu jde místy mráz po zádech. Není divu, že na něj snímek sází ze všeho nejvíc. O drama se totiž příliš opřít nemůže.

Mistr napětí, jak se přezdívá vizionářskému režisérovi a autorovi, má v dramatické lince pouze jednoho koně. A to příchod strašlivé osobnosti, proti které budou dosavadní charaktery jako z pohádky. Do té doby totiž divák velmi dobře tuší, že se dívkám příliš špatného nestane. Ve výsledku to ale první polovině filmu prospívá, protože tvůrci mají čas seznámit publikum s většinou osobností a také nabídnout dívkám možnosti k útěku. Hororové prvky však působí na výbornou, střih je totiž pro žánr naprosto přesný. A tak se místo dějového napětí nabízí obrazové hry.

Důležitou odbočkou ze sklepení jsou také setkávání Kevina s psycholožkou, která je varována mírumilovnějšími verzemi jeho duše. Paradoxně nejvíc se totiž bojí sám hlavní hrdina, ve skrytu dobrý člověk. Protipólem k postavám McAvoye jsou také vězněné dívky, u kterých rozpoznáme dva prototypy. Dvě vyplašené, unáhlené středoškolačky a moudřejší Casey, která se díky traumatu z dětství snaží Kevinovi porozumět.

Děj se láme s příchodem největšího zla a Shyamalan se nebojí umazat si ruce. Mysteriózní prvek sice v mnohém upozadí McAvoye, ale posune film do velkého finále. Uspokojivý vrchol potom má hlavu i patu, a dokonce nabízí otevřená vrátka v představivosti - stejně jako k možnému pokračování. I když to, společně s odkazem na úspěšné dílo Vyvolený, je spíš hříčkou indického režiséra než nástřelem sequelu. Rovněž jako vědomí, že autor skutečně miluje návštěvy Hooters.

