Festival Film a architektura představí snímky o architektuře a jejích tvůrcích

Již šestý ročník mezinárodního festivalu Film a architektura bude probíhat od 30. září do 4. října. Navazuje tak na Den architektury, který se koná o posledním zářijovém víkendu. Hlavním bodem programu je letos film REM o nizozemském architektovi Remu Koolhaasovi či španělský snímek The Competition, pojednávající o zákulisí architektonických soutěží.

Festival se koná v Praze, Brně a dalších vybraných regionech, na část projekcí bude vstup zdarma. „Každý ročník tvoří program několik tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru a rozšiřují povědomí o současné kvalitní architektuře, významných architektech a jejich tvorbě, stejně tak i o problematice vizí měst, sociálních a environmentálních tématech,“ přiblížila festival dramaturgyně festivalu Petra Čechová.

Největším letošním lákadlem je zmíněný film REM, který se bude v pražském kině Světozor promítat již 20. září. Po projekci následuje rozhovor s jeho tvůrcem Tomasem Koolhaasem, synem slavného architekta.

Festivalovým warmupem se stala série krátkometrážních filmů o sovětské architektuře, nazvaná Built to last - Relics of Socialist Architecture. Návštěvníci ji budou moci spatřit 29. září od 19 hodin v prostoru Camp v Praze.

Festival se bude věnovat i fotografům architektury, představí se snímky např. o manželech Becherových či o Juliu Shulmanovi. V rámci sekce Archi.Kult, která zahrnuje pozoruhodná díla z dějin kinematografie, proslavená také svým architektonickým a scénickým pojetím, bude uvedena Kubrickova 2001: Vesmírná Odysea.

Další témata zprostředkují inspirativní příklady ze zahraničí a budou se týkat svobodomyslné tvorby Hermana Hertzbergera – nejvýznamnějšího architekta školních budov nebo možností revitalizace panelových sídlišť a jejich úsporné a efektivní přeměny na dostupné sociální bydlení. V rámci výročí 130 let od narození „otce panelových sídlišť“ Le Corbusiera budou v sekci Osobnost uvedeny dva filmy věnující se jeho životu a tvorbě.

Z filmu REM. Foto: archiv Film a architektura