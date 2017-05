Šestnáctý ročník Prague Fringe Festivalu nabídne světové divadelní tvůrce v novém kabátě

Největší anglicky mluvící festival v České republice letos v Praze oslaví své již šestnácté narozeniny, a to stylově – organizátoři letos představí nový design, webové stránky i jednodušší systém prodeje vstupenek.

Novou vizuální identitu devítidenního festivalu anglického jazyka vytvořila designérka a umělkyně Alina Shipikova, která vytvořila mozaikový koncept inspirovaný dlážděnými ulicemi typickými pro Prahu, který zároveň charakterizuje Prague Fringe jako takový – místo pro setkání, spolupráci a soudržnost. Shipikova vytvořila navíc také nového maskota festivalu – Fringeona, který bude návštěvníkům radit například s výběrem divadelních představení.

Prague Fringe nabídne v osmi prostorách na Malé Straně, rozmístěných mezi Pražským hradem a Karlovým mostem, přes 230 nejrůznějších představení. Objeví se zde někteří z předních světových divadelních tvůrců, jako například britský spisovatel, režisér a komik Henry Naylor, Teater Slava ze Švédska nebo výjimečný soubor čerstvých absolventů Tooth and Nail. „Možná na Malou Stranu moc často nechodíte, já vám ale doporučuji schovat se do jednoho z našich undergroundových prostorů a ponořit se do některého z mnoha světů, které tato představení otevírají,“ říká ředitel a zakladatel festivalu Steve Gove.

Letošní ročník festivalu bude nový i ve výběru témat – více než kdy dříve bude velký prostor věnován sociálním a politickým tématům. V programu je tak několik představení, která se soustředí na nestabilní mezinárodní situaci posledních let, jako například Protest, Hess, Domestic, Age of Consequence, Angel, Bang, Immigrant Diaries a další.

Šestnáctý ročník Prague Fringe festivalu se uskuteční od 26. května do 3. června na pražské Malé Straně.