Díky, že můžem! Korzo Národní již počtvrté oslaví 17. listopad  

Národní třídu 17. listopadu zaplní pouliční umění, výstavy, hudba, divadlo, autorská čtení, projekce i slam poetry. Kromě toho jsou připraveny rovněž netradiční pietní akty, mše i vzdělávací program. “Na chvíli se zastavte a zamyslete se, jak dnes vypadá váš každodenní život. Studujete, pracujete tam, kde jste vždy chtěli, anebo sami podnikáte? Cestujete do zahraničí? Píšete, hrajete v kapele, chodíte do skautu anebo do kostela? A mohli byste tohle všechno i před osmadvaceti lety?” ptají se organizátoři akce.

Národní třídu přemění v korzo plné umění studenti pražských vysokých škol. Ti už totalitu ani samotnou revoluci nezažili, proto chtějí poděkovat za svobodu, v níž nyní mohou žít. A slavit s nimi budou rovněž hudebníci. Na Národní dorazí třeba Sun+Dead & Elpida, Kieslowski, Klara & The Pop, +-0 či Jiří Schmitzer. Třešničkou na dortu pak bude koncert kapely Buty. “Máme samozřejmě radost, že naše pozvání přijímají uznávaní interpreti a kapely, které oslovují velké množství fanoušků,” říká dramaturg festivalu David Ostružák, “známá jména pro nás ale nejsou hlavním kritériem. Důležité je, aby se hudebníci ztotožňovali s naší myšlenkou a chtěli společně s námi říci Díky, že můžem.”

Kromě hudebních a divadelních akcí bude připraven i zajímavý vzdělávací program. Návštěvníci se mohou těšit na velkou venkovní výstavu s názvem Události listopadové i na výukové programy ve dvou zastavených tramvajích s číslem 39 a 89. Zájemci se dočkají rovněž výběru studentských filmů z letošního FAMUFESTu, dokumentu Olgy Sommerové Studentské revolty i dobových dokumentárních záběrů. V obýváku Václava Havla budou číst známé osobnosti úryvky jeho vybraných divadelních her.

Program Korza je sice soustředěn na Národní třídu, odstartuje však ve 13 hodin projevem studentů a akademiků na Albertově, kde bude po celý den probíhat již tradiční Uctění památky 17. listopadu. Po půl deváté večer se pak program z Národní přesune do Rock Café, kde bude pokračovat afterparty s DJs až do ranních hodin.

16.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout