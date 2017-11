Do Prahy se zítra vrátí legendární kapela Queen. Doprovodí ji Adam Lambert  

Na legendární kapelu Queen se mohou návštěvníci těšit první listopadový den. V Praze zahájí evropskou část turné. O den později navštíví Mnichov a dalšími zastávkami budou Budapešť, Lodž, Vídeň, Bologna a Lucemburk. Poslední evropský koncert aktuálního turné proběhne 16. prosince v londýnském Birminghamu.

Adam Lambert spolu s kapelou Queen vystoupil v pražské O2 areně již v roce 2015. A bylo naprosto vyprodáno. Na letošní koncert zbývá už jen velmi malé množství vstupenek. Proto je dost pravděpodobné, že se i tentokrát situace zopakuje. Koncert ale nebude zdaleka stejný, jako tomu bylo před dvěma lety. Hudebníci totiž slibují zcela novou produkci i výběr skladeb, který prý přinese i mnohá překvapení.

“Show bude vypadat úplně jinak než ta naše minulá. Produkční možnosti se opravdu hodně změnily, existuje mnohem více variant provedení a k dispozici jsou nejmodernější technologie. My ale všechny nevyužijeme, nevystupujeme třeba s přednatočenou hudbou, ale na 100 procent naživo,” láká na koncert bubeník Roger Taylor, “plánujeme zahrát věci, které jsme buď nikdy, nebo hodně dlouho nehráli.”

Zpěvák Adam Lambert možnost postavit se opět do pozice zpěváka Queenů vítá. “Samozřejmě budeme i nadále hrát velké hity, které fanoušci znají a milují. Myslíme si ale, že by bylo dobré nastavit laťku sami sobě o něco výš,” vysvětluje změny, na které se mohou návštěvníci letošního turné těšit, “chce to změnu - vizuální, technologickou i programovou - ale samozřejmě jen do určité míry. A jsem velice nadšený, že představíme skladby z katalogu Queen, které jsme doposud nehráli.”

Spolupráce kapely Queen s Adamem Lambertem začala již v roce 2009, kdy společně zahráli rockovou hymnu We Are The Champions v talentové soutěži American Idol. Od té doby společně odehráli více než 90 koncertů po celém světě. Do Evropy poprvé zavítali v létě roku 2012, kdy turné zahájili před půl milionem lidí v Kyjevě.

