Výtvarná soutěž Neviditelné výstavy se zaměřuje na pestrý svět čtenářů a čtenářek  

Neviditelná výstava totiž ví moc dobře, že ke čtení se dá sehnat vždycky něco - kromě knížek a časopisů třeba rovněž letáčky, plakáty, komiksy či společenská hra Scrabble. A nezáleží na tom, jestli je čtete na papíru, na čtečce, displeji, tabuli či na kůře stromu. Proto se během třetího ročníku zaměřila právě na téma Knihomolové a knihomolky.

Soutěž pořádá Neviditelná výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice. Cílem je vytvořit nejlépe plastické výtvarné práce, které budou odrážet zážitky ze čtení. “Líbilo by se nám, kdyby zaslané práce zpracovávaly jak příjemnou stránku čtení - vůně, materiály, společné čtení v rodině či identifikaci s hrdiny, tak i nutnost mít ke knihám úctu, pečovat o ně a občas se u knížek i bát,” radí zájemcům o účast v soutěži její pořadatelé.

Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 18 let. Je rozdělena do dvou hlavních kategorií - jedna pro nevidomé, druhá pro soutěžící bez zrakové vady. “Chtěli bychom během soutěže propojit dvojí způsob vnímání - vnímání dětí se zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý. Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění,” dodali organizátoři. Práce mohou zájemci zasílat nejpozději do 20. 11. 2017 na adresu Neviditelná výstava, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2.

29.10.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout