Jděte volit! Virální kampaň Festivalu svobody láká mladé voliče k urnám  

“Letošní volby považujeme za nejdůležitější od roku 1992. Rozhoduje se v nich o klíčových otázkách týkajících se osudu naší země i života každého z nás. Právě vyšší volební účast mladých lidí může výrazně ovlivnit výsledek voleb,” vysvětlil za organizátory Jan Gregar. Volební účast klesá celosvětově, a to především u mladé generace ve věku od 18 do 35 let. Nízká účast mladých lidí způsobila třeba to, že si Velká Británie odhlasovala odchod z Evropské unie nebo že si Američané zvolili jako svého prezidenta Donalda Trumpa.

Kampaň Nevolíš, zaplatíš! tvoří pět krátkých videí. Ty vyzývají mladé občany, aby vzali rozum do hrsti a udělali si čas na to, aby vhodili do volební urny lístek svého favorita. Videa doprovází rovněž kampaň na sociálních sítích, kterou provází hashtag #jduvolit. Organizátoři rovněž spustili webové stránky www.jduvolit.cz, na nichž odkazují na předvolební debaty, upozorňují na programy stran i na volební kalkulačku. Cílem je pomoci nerozhodným voličům v jejich rozhodování.

Proč organizátoři s touto iniciativou vůbec přišli? Dovedly je k domu výsledky mnoha průzkumů, jež ukazují, že volební účast celosvětově klesá, a to především u mladé generace. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 volilo jen 60 procent občanů. Mladých voličů dokonce jen polovina. A kampaň Nevolíš, zaplatíš! chce tento trend obrátit a pozitivně tak ovlivnit výsledky voleb.

Festival svobody se snaží pravidelně probouzet veřejnost k občanským aktivitám. Loni díky němu během Koncertu pro budoucnost, jenž proběhl u příležitosti oslav 17. listopadu, zvonilo celé Václavské náměstí budíky. Ty měly symbolicky probudit občanskou společnost ze spánku. “Loni se nám podařilo přesvědčit desetitisíce lidí, že pasivita a apatie vůči politice nejsou řešením,” dodal Gregar, “nyní chceme vyzvat všechny občany, a především pak mladou generaci, k účasti na těchto volbách. Díky demokratickému zřízení má každý z nás přímý vliv na to, jak volby dopadnou a jakým směrem se Česká republika vydá.”

