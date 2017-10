Lunchmeat festival začíná! Elektronická hudba se silnou vizualitou na tři noci ovládne Veletržní palác 

Dnes začíná v podzemních prostorách legendární Lunchmeat festival - každoroční oslava elektronické hudby - který letos pořadatelé pojali ve velkém a pozvali umělce z pěti zemí, kteří vystoupí během tří nocí na dvou pódiích - Klubové scéně a větší Koncertní síni.

Kromě hudby bude festival opět potěšením i po vizuální stránce, kdy je letošním tématem fenomén idolu, čemuž všichni umělci také přizpůsobí svá vystoupení a již tradičně využijí světelných efektů, kterými je Lunchmeat proslulý.

A na koho se můžete těšit? První večer otevře český umělec dné s jeho citlivou ambientní hudbou společně s audiovizuální umělkyní Gabrielou Prochazka, poté se představí italsko-belgické duo Lumisokea, kteří uvedou svou poslední audiovizuální kreaci Nibiru.

Dalším, koho by se nevyplatilo propásnout, bude sólo umělec Roots in Heaven, který vystoupí společně s vizuálním umělcem Ignaziem Mortellarem, a mají v úmyslu divákovi aktivovat smyslové vnímání na maximum.

Důležitým jménem večera je pak britský producent Clark a poslední interpret prvního dne experimentátor Lucy s berlínskou platformou Stroboscopic Artefacts.

Světelné vizuální složce je také věnovaná přidružená výstava Editions of Light vol III., kde bude k vidění práce Eugena Kogana, Honzy Kulky, Jakuba Peška nebo Gabriely Procházky. Středobodem letošní výstavy je proces vnímání a vjemu, který vzniká. Práce jak českých, tak zahraničních umělců jsou experimentálními vjemovými stimulacemi, které zkoumají, do jaké míry jsme si těchto procesů a jejich limitů vědomi. Výstava potrvá v Holešovické šachtě do 22. října.

Audiovizuální festival však není jen koncertním počinem, a proto nabídne i dvoudenní Symposium o digitálním umění. To v Café Jedna podle pořadatelů uvede první dva hlavní večery. Oba dva dny bude jeho moderátorem Peter Kirn, zakladatel portálu Create Digital Music, a diváci v rámci přednášek mohou detailněji poznat vystupující umělce, kteří stojí za vizuální složkou festivalu. Debatovat se bude i o letošním tématu festivalu a také o současném vývoji a směřování audiovizuální scény. Kdo nestihne či se již nevejde do prostoru Café Jedna, může si letos poprvé pustit živý přenos na internetu.

A lístky jsou stále v prodeji - jednodenní za 790 na místě či třídenní za 1500.

19.10.2017 | Alžběta Čermáková