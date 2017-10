Světoznámý kytarista Al Di Meola vystoupí v Praze 

Al Di Meola se více než třicet let suverénně pohybuje jak ve světě jazzu, tak latinsko-americké hudby. Držitel ceny Grammy a čtyřnásobný vítěz ankety časopisu Guitar Player Magazine v kategorii Nejlepší jazzový kytarista se stal úspěšným hudebníkem již v sedmdesátých letech se skupinou Return to Forever. S kytaristy Johnem McLaughlinem a Paco de Luciou poté nahráli jedno z nejprodávanějších živých alb v historii Friday Night in San Francisco.

Během své kariéry spolupracoval se světovými jazzovými hudebníky, jako je klávesista Jan Hammer, houslista Jean-Luc Ponty či baskytarista Stanley Clark. V poslední době se Meola věnuje především akustickým projektům, což dosvědčuje i jeho nejnovější album Morocco Fantasia, které spatřilo světlo světa letos v lednu. Právě písně z nového alba představí Meola také v pražském Divadle Hybernia. Diváci se však mohou těšit i na covery, kterými Meola své vystoupení doplní. Zazní tak i skladby argentinského skladatele tanga Astora Piazzolly či dvojice Lennon-McCartney.

Koncert Al Di Meoly se uskuteční 1. listopadu v pražském Divadle Hybernia. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketpro od 590 do 1590 Kč.

18.10.2017 | Tereza Michalcová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout