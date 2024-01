Matteo Bocelli | A Nighte With Matteo

Mladý italský zpěvák a skladatel, nositel slavného jména Matteo Bocelli, se po loňském vydání debutového alba Matteo vydal na rozsáhlé turné po Spojených státech a Evropě, v jehož rámci zavítá v červnu 2024 do pražského divadla Hybernia.

Matteo Bocelli vyrůstal obklopen klasickou hudbou, ale také písněmi popových velikánů jako byli Frank Sinatra, Whitney Houston a později jeho velký idol Ed Sheeran. Od dětství se mu dostávalo rozsáhlého hudebního vzdělání, vystudoval zpěv a hru na klavír na hudební konzervatoři v italské Lucce

Coby zpěvák na sebe poprvé upoutal pozornost, když nádherným hlasem skvěle sekundoval svému slavnému otci na albu Sí v duetu Fall on Me. Posluchači si ale museli dalších pár let počkat, než se nadějnému zpěvákovi povedlo vykročit na vlastní hudební dráhu. V roce 2020 vydal první singl, překrásnou milostnou píseň Solo, která v sobě kombinuje prvky klasické árie s popovější melodií a frázováním. A teprve o 3 roky později, v létě 2023 přichází Matteo Bocelli konečně s dlouho očekávaným debutovým sólovým albem Matteo, na které navázalo turné po Spojených Státech, Evropě a Austrálii

Jeho koncerty se vyznačují výlety do mnoha hudebních žánrů, s lehkostí opřenou o kvalitní hlas se přesouvá od klasiky k příjemnému italskému sametovému popu a interpretaci slavných světových skladeb. Matteo je na živých vystoupeních naprosto bezprostřední a užívá si kontaktu s okouzleným publikem.