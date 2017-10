Krištof Kintera odkrývá veřejnosti svůj svět na výstavě Nervous Trees 

Výstava Nervous Trees Krištofa Kintery vás vtáhne a jen tak nepustí, oslní, pobaví i přinutí se zamyslet. S prostory galerie Rudolfinum, kde se koná, by nemohla kontrastovat více a to ji dělá ještě zajímavější. V osmi výstavních sálech na návštěvníky čekají dvě desítky soch, instalací a obrazů, představující autorovu tvorbu posledních pěti let.