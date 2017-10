5 pražských galerií, kam se dostanete zadarmo nebo za dobrovolný vstup 

1) Nikon Photo Gallery

Pod rozhlednou Petřín v ulici Újezd čp. 19 nedaleko stanice lanovky se schovává nepříliš velká Nikon Photo Gallery. Jak název napovídá, své snímky zde prezentují fotografové používající stroje od prestižního japonského výrobce Nikon. Výstavy se ve čtyřech místnostech galerie konají pravidelně každý měsíc, vstupné na ně je zdarma. Galerie má navíc příznivou otevírací dobu pro pracující, a to od úterý do neděle vždy od 12 do 19 hodin. Zhlédnete zde práce renomovaných fotografů, nedávno zde vystavoval třeba George Karbus nebo Petr Jan Juračka.

2) Galerie Českých center

Opět zcela zdarma můžete navštívit tuto galerii v samém centru metropole, která se nachází v blízkosti Václavského náměstí, na adrese Rytířská 31. Od svého založení v roce 2006 zde uspořádala více než 750 tematických výstav, hostí především putovní, které se stěhují napříč Českými centry po celém světě. Nejčastěji jde o expozice užitého umění, výtvarných děl či fotografie – momentálně je zde otevřená výstava sklářského umění z tuzemska. Navštívit ji můžete ve všední dny mezi 11. a 18. hodinou, v sobotu je otevírací doba o hodinu kratší – prázdninová se však trochu liší.

3) Galerie České spořitelny

Hned vedle Českého centra najdete v Paláci Rytířská budovu České spořitelny, v jejímž suterénu se ukrývá malá galerie. Obrazy se na zdejší výstavy pravidelně vybírají z rozsáhlého, několikatisícového fondu banky. Povětšinou jde o klasické či moderní umění, na současné zde nenarazíte. Aktuální výstava nese název Okouzlily mě jižní země a představuje kolekci výtvarných děl inspirovaných Středomořím. Galerie je otevřena po celý týden, a to od 10 do 18 hodin.

4) Galerie Fotografic

Úžasný klenot pražských galerií se současnou fotografií se nachází v nenápadné uličce Stříbrná na Starém Městě, kousek od Karlova mostu. Pouhá jedna místnost s odhalenými cihlovými stěnami hostí atraktivní výstavy – právě teď je to vzpomínková s trochu záhadným názvem Hárající fenka známé fotografky Dity Pepe. Na letošní listopad se plánuje expozice snímků ze sedmdesátých let ve 3D. Vstup je dobrovolný, otevřeno je každý den mimo pondělí od 13 do 18 hodin.

5) Galerie Kooperativy

Nejenom Česká spořitelna, ale i jedna z největších pojišťoven působících v ČR Kooperativa disponuje obrovskou sbírkou cenných obrazů. Galerie, která tato díla vystavuje, je umístěna ve třetím patře nepřehlédnutelné administrativní budovy Main Point v Karlíně, Pobřežní ulice čp. 665. Díla, převážně krajinářů, zde zadarmo zhlédnete od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou. V současnosti tu až do 3. listopadu probíhá výstava Zátiší s obrazy Václava Špály nebo Emila Filly, po níž je na řadě soubor děl malíře, sochaře a uměleckého skláře Jaromíra Rybáka.

