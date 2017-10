Jihoafričtí Seether přijíždí do České republiky s novým albem. Odehrají hned dva koncerty  

Seether potěší své české fanoušky hned dvakrát. Nové, v pořadí již sedmé studiové album Poison the Parish představí nejprve 29. září v pražském Lucerna Music Baru, o den později se jich dočká také brněnská Fléda. Jihoafrické trio, v jehož čele stojí zpěvák Shaun Morgan, láká návštěvníky především na výrazné kytarové riffy v kombinaci s kvalitním vokálem.

Desku Poison the Parish vydala kapela v květnu tohoto roku. Píseň Let You Down, první ochutnávku z nové nahrávky, vypustila již v únoru. Vytvořila k němu hororový videoklip, který má na Youtube již miliony zhlédnutí. “Seether jsou na scéně pevně usazeni již od 15 let a Shaun Morgan je považován za jednoho z nejlepších melodiků na pomezí metalu a grunge,” přibližuje kapelu Michal Thomes z pořadatelské agentury Ameba Production,”jsme proto velmi rádi, že můžeme tuhle nepřehlédnutelnou kapelu představit českým fanouškům.”

Kapela Seether je součástí světové metalové scény již od roku 2002, kdy navázala na tvorbu skupina Saron Gas. Pod svým původním jménem stihla vydat v roce 2000 debutové album Fragile. Jelikož zaznamenalo úspěch, změnila kapela své jméno. Kontroverzní název odkazující ke smrtelnému plynu sarinu vyměnily za Seether. Pod novým názvem vydávají již v roce 2002 další studiovou desku Disclamer. V současné době mají na svém kontě již osm alb a mnoho cen v prestižních hudebních anketách.

Na koncerty nezavítají sami. S sebou si přivezou britskou formaci LTNT a americkou partičku Sons of Texas. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za ceny od 790 korun.

22.9.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout