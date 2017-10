Echoes představuje hlavní hvězdu festivalu. Brněnskou Flédu rozezní elektronický vizionář Rone 

Po úspěšné jarní etapě festivalu Echoes se mohou návštěvníci podzimního pokračování těšit na další zvučná jména světové elektronické hudby. Hlavním headlinerem se stane francouzský Rone, autor snových elektronických koláží spojující techno, klasickou hudbu, rock i hip-hop. Kromě toho Rone proslul i svou vizuální show, kterou uchvacuje na všech svých koncertech.

Na brněnskou Flédu navíc přiveze dlouho očekávanou novou desku Mirapolis, na které spolupracoval s celou řadou hostů. „Mám dojem, že je to něco úplně nového. Svým hostům jsem dal volnost. Text jedné z písní tak třeba vznikl improvizací. Bylo to v den Trumpova jmenování prezidentem a v té skladbě se to odráží,“ popsal vytváření nového alba Rone. Na albu se podílel například známý slam-poetrista Saul Williams nebo hudebníci Kazu Makino či Noga Erez.

Rone, vlastním jménem Erwan Castex, se na hudební scéně pohybuje bezmála deset let. Za tu dobu stihl vydat čtyři dlouhohrající alba, na kterých spolupracoval s několika zajímavými hudebníky, jako je například High Priest, Bryce Dressner či John Stanier.

Rone zahraje na brněnské Flédě 20. října v rámci mezinárodního festivalu elektronické hudby Echoes.

