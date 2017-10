Noc na Karlštejně? Divadlo Kalich nabízí rovnou dvě! 

Novou komediální hru Dvě noci na Karlštejně napsal přímo pro pražské Divadlo Kalich Petr Kolečko. Režie se ujal David Drábek. “Pokud se u hry jiného českého dramatika popadáte za břicho a není to kýlou, kolikou ani žlučníkem, je to skvělá zpráva,” ohodnotil Kolečkův text. Ten se rozhodl zasadit děj své nové inscenace do golfového prostředí. “Celé to začalo tím, že se mě kdysi v Bratislavě slovenský herec Adu Hajdy zeptal, proč když jsem napsal hru o tenisu, nenapíšu taky něco o golfu,” vysvětlil Kolečko, “já jsem ten rozhovor na čas zapomněl a nechtělo se mi do toho, ale pak nás po debatě s majitelem Divadla Kalich Michalem Kocourkem napadlo spojit příběh se satirickou rovinou a Karlštejnem.”

A už synopse nové hry napovídá, že se má publikum skutečně na co těšit. Děj se bude točit kolem Ivety, která si dokázala vždy najít zámožné partnery. Nyní ale narazila na skutečné terno - na nejmocnějšího muže Čech - velkopaštikáře Borise. Ten si připadá tak “královsky” jako Karel IV., že se dokonce rozhodne uspořádat svatbu s Ivetou rovnou na Karlštejně. A svatební noc přímo v Karlově komnatě. Přes den se však rozhodne zahrát si golf na místní hřišti, kde se objevuje také svědek a hvězdný kosmonaut Vojtěch a družička Marika, dcera stavitele golfových hřišť.

“Lidí, jako je moje postava Borise, znám samozřejmě dost, jsou všude kolem nás. Už jsme si na ně holt zvykli. Myslí si, že s bohatstvím si můžou koupit cokoli - od společenského postavení až po kdovíjaká privilegia. Takových typů nabízí naše současnost hodně, takže jsem se měl při výrobě Borise o co opřít,” řekl Václav Kopta, jeden z herecké čtveřice. Na pódiu se vedle něj představí také Lucie Benešová, Igor Chmela a Jana Bernášková.

Dvě noci na Karlštejně nejsou první hrou, kterou vytvořil Petr Kolečko přímo pro Divadlo Kalich. Na svém kontě má již úspěšnou komedii Žena za pultem 2: Pult osobnosti, v níž vystupuje oblíbená komická dvojka Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. I tu režíroval David Drábek. Premiérově se Dvě noci na Karlštejně návštěvníkům představí ve středu 20. září.

18.9.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout