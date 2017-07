Irští Kodaline připravují třetí studiovku. Nové písně představí živě i v Praze  

Své třetí studiové album dorazí svým českým fanouškům Kodaline představit 25. listopadu do Lucerna Music Baru. Již nyní ale fanoušky láká svým “červencovým” singlem Brother, který příchod nové nahrávky předznamenává. Nejen on, ale také další hity kapely v listopadové Praze zazní.

Ačkoliv jsou Kodaline součástí irské hudební scény již od roku 2005, pod svým současným názvem vystupují až od roku 2011. Předtím se partička kolem sympatického zpěváka Steva Garrigana nazývala 21 Demands. Své první studiové album vydala v roce 2013 s názvem In a Perfect World, o dva roky později ho následovala deska Coming Up for Air. Její diskografii tvoří ale rovněž sedm EP.

Kapela, která je známá singly jako High Hopes, All I Want, Love Like This či Pray, The One či Honest, sbírala jedno ocenění za druhým ještě před vydáním svého debutu. DJ Fearne Cotton z BBC Radio 1 vybral jejich EP All I Want jako desku týdne. Stejnojmenná písně zazněla mimo jiné i v seriálu Chirurgové. Kodaline získali od BBC také nominaci na Sound of 2013.

Internetový předprodej vstupenek na pražský koncert startuje 7. července v 11 hodin. Zájemci je seženou za 550 korun. Pokud některé lístky zbudou, k dostání budou v den konání koncertu za 690 korun.

3.7.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout