Karlovy Vary 2017: Než vznikla finální 43. verze hudby k Fantastickým zvířatům trvalo to sedm měsíců, prozradil James Newton Howard 

James Newton Howard byl na festivalu v Karlových Varech oceněn Křišťálovým globus za mimořádný přínos světové kinematografie, mimo to byl v minulosti osmkrát nominován na Oscara, čtyřikrát na Zlatý Globus. Složil hudbu k více než 120 filmům, mezi které patří například King Kong, Šestý smysl, Pretty Woman, Voda pro slony, Hunger Games nebo Zloba. S Hansem Zimmerem spolupracoval na filmech Batman začíná a Temný rytíř. "S Hansem máme mezi sebou takovou přátelskou soutěž." Jeho nejnovější počinem jsou ale Fantastická zvířata a kde je najít.

První verze byla trochu pohřební

O prozatím posledním snímku Davida Yatese promluvil i na Master Class v Konresovém sále hotelu Thermal. "Hlavní motiv má skoro 35 sekund. Prvních 7 vteřin mi bohužel nepatří, dalších pět je moje hlavní téma, které zbylých dvacet vteřin rozvádím. Než ale vznikla finální 43. verze trvalo to sedm měsíců." Na setkání skladatel pustil i pět videí se začátkem snímku Fantastická zvířata. První bez zvuku, ostatní čtyřmi s příkladem několika verzí. "První verze byla trochu pohřební, takže jsem se druhou snažil udělat veselejší. Druhá tedy měla enegrii, ale nakonec zněla jako cirkus. Ve třetí verzi jsme trochu vykradl sám sebe, ale to taky nefungovalo. O té čtvrté jsme si ale s Davidem dlouho mysleli, že je ta pravá. Finální verze ale nakonec vznikla až měsíc před natáčením."

Stejně jako s Davidem Yatesem se Howard domlouvá se všemi režiséry. "Dřív jsem byl arogantní a neviděl jsem to, ale dnes vím, že je důležité s autory mluvit, například o charakterech postav. Někdy je to ale složité, existuje spousta režisérů, kteří hudbě nerozumí. Když jste ale přesvědčeni, že je to perfektní, musíte to přes ně protlačit. Hudba totiž vypráví příběh, pomáhá lidem pochopit, co se ve filmu děje." K tomu, aby vytvořil dobrou hudbu, je podle Howarda nejdůležitější znát hudbu a umět zacházet s technikou ve studiu, díky které může například vytvořit kvalitní demo. "Propracované demo většinou dělám déle, než skládám. Už se i stalo že ho použili, i přes mé protesty do filmu místo živé hudby a to v Pretty Woman."

Fanoušci mohou Jamese Newtona Howarda letos vidět v České republice ještě jednou 19. listopadu 2017 při jeho koncertu v pražském Kongresovém sále, kde vystoupí s Českým národním symfonickým orchestrem a velkým pěveckým sborem v rámci světového trurné. Vstupenky jsou stále k dostání.

Foto: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

2.7.2017 | Dominika Kubištová