První třídou do Prahy s koncertem ro(c)ku. Foo Fighters už dávno nejsou jen pohrobci slavné Nirvany

Málokdy se stane, aby i sebelepší kapela dosáhla úspěchu legendy z největších, skupiny Nirvana. Ještě méně se však stává, aby jeden muzikant se sehranou partou udělal nejen to, ale ještě překonal i sám sebe. Tehdy vyplašený, ale nesmírně talentovaný Dave Grohl, se za ta mnohá léta prokřičel ven z ulity za bicími i ze stínu Kurta Cobaina a stvořil formaci, která se v Praze po pěti letech od posledního vystoupení ukázala znovu na zaslouženém výsluní současného rocku.

Za dvaadvacet let na scéně Foo Fighters dokázali mnohé. Natočili několik dobrých desek, splnili přání tisícovce umělců v italské Ceseně a několik show Grohl dokonce odehrál se zlomenou nohou. Právě takové nasazení, jaké ilustruje frontmanova hra se sádrou, slibovali Američané i na středečním koncertě v české metropoli. Jakýkoliv předpokládaný výsledek byl však ještě lepší.

Za šíleného křiku davu pražské O2 Areny vstoupil Dave Grohl, osamocený, pouze se svou kytarou. Mlčky přešel pódium, kde ještě před několika okamžiky hrálo portlandské uskupení Red Fang, a zvědavě si prohlížel obecenstvo. Se zdánlivým klidem, který neměl s bezmála dvou a půl hodinovou atraktivní show co dělat, se bývalý bubeník Nirvany sklonil k mikrofonu a intonací pouličního dělníka uvedl symbolicky píseň Times Like These, jakoby oslavoval svět schovaný za akordy kytar jako dynastii veleúspěšných Foo Fighters.

Během večera Foos představili většinu ze své nejslavnější tvorby, ale také skladby z očekávaného alba Concrete and Gold, které vyjde v září. Start ve zcela zaplněné areně obstaraly zmiňované písně pro dlouholeté a věrné fandy americké pětice. K Times Like These tak Grohlovci přidali All My Life, The Pretender nebo například Learn to Fly. Mazácky Grohl představil také jednotlivé členy, kteří svůj skromný medailonek ústy frontmana doprovázeli vzorkem žánrových pokladů - například skladbami Crazy Train, Money nebo School's Out. Vyučování o pravém rock'n'rollu, ale teprve nabíralo na obrátkách.

Jestliže měli Red Fang poměrně solidní akustické podmínky, pod riffy kapely z amerického Seattlu byla nesmírná kvalita produkce znát o to víc. A to i ve vyšších patrech prostorné holešovické haly. Za Grohlova klasického žvýkání, poskakování do rytmu a křiku, který by běžného jedince odrovnal na dva dny, dostali diváci už předesílanou ochutnávku podzimní nahrávky, která bude už devátým albem za dobu kapelní existence. Představené písně Run a La Dee Da živě fungovali a navíc potvrdili, že autorsky lze Foo Fighters řadit stále hodně vysoko.

K velkému finále si Dave Grohl přizval překvapení v podobě frontmana britské skupiny Killing Joke, Jaze Colmana, který zazpíval cover vlastní kapely s názvem Requiem. Lídr Foo Fighters se při jedné z několika mezer, které vyplňoval svými monology, šibalsky usměje s tvrzením, že se občas trochu víc nadchne. Skromný umělec však spolehlivě táhl téměř 150 minut po fyzické i pěvecké stránce a z jeho postoje k celé pražské show bylo znát, jak málo to pro něj paradoxně je.

Po více jak dvaceti letech existence Foo Fighters je to hlad po muzice, instrumentální preciznost, a v neposlední řadě také velmi vřelý vztah s fanoušky po celém světě, co žene Davea Grohla, Taylora Hawkinse, Natena Mendela, Chrise Shifletta a Pata Smeardála dál. Jejich hudba je pro masy, ale objevuje kouzlo rock'n'rollu ze staré školy, kterému zkrátka nelze říct NE.

Závěrečnou tečku obstaraly písně Best of You a humorně zapomenutá skladba Everlong. Zvláště první jmenovaná ukazuje význam symbiózy středečního publika a jejich rockového božstva. My zahrajeme to nejlepší od nás a vy to přijmete s otevřenou (a nejlepší) náručí. Kdo zaznamenal krátké pozastavení Davea Grohla těsně před odchodem do šatny, mohl si právem myslet, že po desítkách let v hudebním průmyslu stále přemýšlí nad tím, zda je to všechno skutečné. Nejen, že je, ale Foo Fighters se už teď právem řadí k legendám. A ty tu budou vskutku everlong.

Foto: ilustrační, festival Glastonbury 2017

Názor informuji.cz: 100%

28.6.2017 | Tomáš Fiala