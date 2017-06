Letošní ročník Metronomu je definitivně za námi. Druhý festivalový den nabídl na pěti pódiích nepřeberné množství žánrů od hiphopu až po indie. Jako headliner vystoupila britská kapela Kasabian, která roztančila celé Výstaviště.

Kasabian

Druhý, horký festivalový den představil velké množství interpretů. Mezi prvními vystoupil Somali Yacht Club či Adrian T.Bell. Následovaly dva očekávané odpolední koncerty – Lenny svými písněmi jako Hell.o či All My Love rozezněla Park Stage. Po ní se zraky upínaly na Metronome Stage, na níž vystoupil David Koller společně se svými hosty Katarzií a Katem.

V podvečer druhého festivalového dne dále vystoupila skupina Lanugo doprovázená sedmičlenným orchestrem, britští rockeři The Pretty Things nebo sympatické rockové duo Blood Red Shoes. Na Park Stage zahrála i Klara & The Pop spolu s varhaníkem Ondřejem Pivecem. Dále zahráli rovněž energičtí hiphopeři Young Fathers či nadějná zpěvačka s andělským hlasem Shells. Večer se jako headlineři druhého dne představili britští Kasabian, kteří svou velkolepou show dokázali rozproudit tisíce diváků.

