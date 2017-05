Lana Del Rey oznámila datum vydání nové desky

21. července 2017. V tento den vyjde páté studiové album Lust For Life americké zpěvačky Lany Del Rey. V pondělí na svém YouTube kanálu zveřejnila stejnojmenný singl z desky, na kterém spolupracovala s The Weeknd.

The Weeknd se v rámci nové desky podílel i na ústředním singlu Love, který zpěvačka na YouTube publikovala koncem letošního února. Od května je venku také song Coachella – Woodstock In My Mind.

Na albu spolupracovala i rocková zpěvačka Stevie Nicks z kapely Fleetwood Mac, která s Del Rey nazpívala píseň Beautiful People, Beautiful Problems. "Stevie je tak moderní, zná všechnu novou hudbu, která každý týden vyjde," řekla zpěvačka v rozhovoru pro magazín The Fader.

Del Rey prozradila, že její nový počin se bude více týkat společenských problémů. "Nejprve jsem album chtěla naladit do atmosféry 50. a 60. let, trochu ve stylu skupiny The Shangri-Las nebo začátků Joan Baez," uvedla v rozhovoru pro NME.

"Teď se ale zásadně mění politické klima a všechny mé texty mu šly naproti. Proto jsem pozměnila zvuk a snažila jsem se, aby písně více promlouvaly k mým mladším posluchačům," upřesnila.