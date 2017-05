Papa Roach vydávají novinku Crooked Teeth. Živě ji představí i v Praze

Že jste dlouho neslyšeli o kalifornské kapele Papa Roach? Nemusíte zoufat, protože již za pár dní se opět přihlásí o slovo se svou novinkou Crooked Teeth. A co vás možná potěší ještě více, je fakt, že nové skladby přijede představit živě na pražský koncert!

Doposud poslední deska hard rockových matadorů Papa Roach vyšla v roce 2015 s názvem F.E.A.R. Další novinku si pro fanoušky přichystali až v únoru tohoto roku, kdy světlo světa spatřil zbrusu nový singl Help, první z připravované desky, která vyjde již za pár desítek hodin - v pátek 19. května.

Deska má být návratem k jejich kořenům a očekávání s ní spojená jsou veliká. Již nyní kapela láká na chytlavou řezačku My Medication či na kombinaci hip hopu a rocku v songu Sunrise Trailer Park. “Chtěli jsme všechno prostě převrátit vzhůru nohama a vidět, co z toho bude. A výsledek byl mnohem lepší, než jsme všichni čekali,” láká kapela.

S novou deskou pak vyrazí Papa Roach na turné, během něhož nevynechají ani Českou republiku, kde zahrají 17. září v pražské Malé sportovní hale. Fanoušci se tak mohou těšit na živé provedení zbrusu nových písní, ale jistě nebudou chybět ani jejich největší hity, mezi které patří třeba Scars, Getting Away With Murder či nu metalová hymna Last Resort.

Papa Roach navíc nedorazí na pražský koncert sami. Spolu s nimi vystoupí britští Frank Carter & The Rattlesnakes. Předprodej vstupenek na pražský koncert startuje symbolicky v den vydání nového, v pořadí již deváté studiového alba, tedy 19. května v 8 hodin. Jeden lístek bude k dostání za 890 korun, na místě pak za 1 100 korun.