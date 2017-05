Výletujte, foťte a soutěžte o ceny s Informuji.cz!

Informuji.cz je oblíbeným celorepublikovým kulturním rozcestníkem, který pravidelně přináší také reportáže a recenze z významných kulturních událostí. Tento rok se k pozvánkám na akce přidávají i tipy, kam vyrazit na výlet a jaká zajímavá místa a památky v okolí navštívit. Turistika a kultura se totiž krásně doplňují! A co víc, vy sami můžete obsah spoluvytvářet, a to například i zapojením se do fotosoutěže na facebooku a instagramu.

Jak soutěžit?

Své vlastní fotky historických, kulturních či přírodních památek České republiky nahrávejte buď na svůj Instagram, nebo na Facebookovou stránku Nejkrásnější Místa Česka vždy s hashtagem #vyletujisinformuji a názvem vyfoceného místa.

Fotky můžete sdílet od 1. května do 31. srpna, ze zaslaných fotografií bude každý měsíc vybráno pět finalistů, kteří se spolu utkají o lajky na facebookové stránce Nejkrásnější místa Česka. Tři nejlepší pak získají níže uvedené ceny.

Ovšem pozor! Budeme soutěžit i o absolutního vítěze! Do finále celé soutěže budou zařazeni výherci jednotlivých měsíců a jedna fotka s divokou kartou redakce Informuji.cz. Kompletní pravidla si přečtěte zde.

O co hrajeme?

Každý měsíc hrajeme o tyto ceny:

cena: fotka s nejvyšším počtem lajků - Chytrý fitness náramek Gogen SB 102G cena: fotka s druhým nejvyšším počtem lajků - Trekingové hole Calter Hema cena: fotka s třetím nejvyšším počtem lajků - LED Kempingová svítilna s pružinou

Absolutní vítěz si navíc odnese i zbrusu nový chytrý telefon Samsung Galaxy!

Jak se dál zapojit? Spoluvytvářejte obsah Informuji.cz!

Přihlášený uživatel může na stránce Informuji.cz na jeden klik přidat fotky místa, kde se právě nachází, nebo založit místo úplně nové a přidat vlastní hodnocení a reference. Výletníci se zde mohou inspirovat vytvořenými výlety, anebo si z jednotlivých míst naplánovat a sestavit vlastní trasu výletu, a to jak z pohodlí domova, tak i podle aktuální polohy přímo na cestách.

Výletníci si navíc mohou zaznamenávat vlastní cestovatelský deník, nebo si jednotlivé výlety vytisknout či uložit na později. Za každou aktivitu jsou následně odměněni body a soutěží mezi sebou o nejlepší umístění na žebříčku výletníků.