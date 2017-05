SOUTĚŽ: Vyhrajte volné vstupy na Alexandera Rybaka! Do Plzně i do Ostravy

Spolu s Janáčkovou filharmonií vystoupí v říjnu norský písničkář, houslista, skladatel a výherce Eurovize 2009 Alexander Rybak. Svým koncertem potěší tentokrát Plzeň a Ostravu. A vy se na jeho energickou show můžete podívat díky naší soutěži zcela zdarma!

Alexander Rybak spojí své síly s ostravskou filharmonií, aby potěšit fanoušky hned dvěma českými koncerty. První se uskuteční 4. října v Gongu v Ostravě, druhý o den později v plzeňské Měšťanské Besedě. Vystoupení slibuje jedinečný hudební zážitek, který nabídne fúzi zpěvákových neznámějších skladeb a ceněného hudebního orchestru.

Pokud se na koncert chystáte, ale ještě nemáte lístky, můžete zkusit štěstí v naší soutěži. Díky ní se můžete těšit na Rybakovy melodie i jedinečný zpět zcela zdarma. Stačí jen správně odpovědět na naší soutěžní otázku a mít štěstí v závěrečném losování!

Soutěžní otázka: Odkud pochází Alexander Rybak? a) z Běloruska, b) z Ruska, c) z Plzně

Správné odpovědi posílejte na email soutez@informuji.cz do 10.5. 2017 do 19 hodin. Z došlých odpovědí vybereme jednoho výherce, který si odnese dvě vstupenky do vybraného města.

Poskytnutá emailová adresa nebude použita k marketingovým účelům ani k jiné manipulaci s ní.

Vyhrazujeme si právo soutěž kdykoliv ukončit případně změnit její pravidla. V případě neobdržení vstupenek a soutěžních materiálů od našich partnerů nedodáme tyto materiály (výhry) výhercům.