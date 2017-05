S novou deskou dorazí do Prahy kapela The Jesus and Mary Chain

Po několika letech mlčení se letos konečně hlásí znovu o slovo skotská alternativně rocková formace The Jesus and Mary Chain. Ta dojede českým fanouškům představit zbrusu novou desku Damage and Joy.

Kapela The Jesus and Mary Chain nepotěšila novou deskou své fanoušky dlouhých devatenáct let. Svou nyní již předposlední nahrávku Munki vydala totiž již v roce 1998. V březnu však konečně prolomila mlčení a světlo světa spatřilo album Damage and Joy, na němž formace v čele se zpěvákem a kytaristou Jimem Reidem představuje čtrnáct nových songů. Mezi nimi také první singly Amputation a Always Sad.

Svou debutovou desku Psychocandy vydala kapela již v roce 1985. Vyznačovala se obrovským přívalem tvořivé energie, ale i neustálými spory dvou bratrů - Jima a Williama. Tyto hádky se nakonec tak vyhrotily, že se The Jesus and Mary Chain v roce 1998 odmlčeli. V té době měli na svém kontě ale už šest úspěšných studiových alb. “V té době to bylo také to staré ‘už nikdy, za žádnou cenu’,” vzpomíná na krušné chvíle Jim Reid, “a pak, jak jdou léta, si ani nepamatujete důvody rozpadu vaší kapely.”

Dlouhá pauza pak pomohla vyčistit vzduch a kapela se rozhodla začít znovu. Vyjela na turné Psychocandy, ale novou desku natáčet nezačínala. Ke zlomu došlo v roce 2015, kdy začala natáčet album Damage and Joy. “Začali jsme se - věříte tomu? - trochu víc poslouchat,” vysvětluje JIm, “válečná sekera byla už pár let zakopána a překvapením pro všechny bylo to, že jsme si ve studiu nevjížděli do vlasů.”

Svou novou desku navíc vyjede kapela živě představit fanouškům v Evropě. A svých hudebních oblíbenců se dočká také Praha, kde vystoupí The Jesus and Mary Chain 13. října v Lucerna Music Baru. Vstupenky jsou k zakoupení v internetovém předprodeji za 890 korun. Na místě se pak cena vyšplhá na tisíc korun.