Končí nejstarší český festival? Trutnoff o svém osudu stále mlží

Zatímco se hudební festivaly předhání v tom, kdo přiveze pro návštěvníky největší zahraniční hvězdy, nejstarší český festival Trutnoff mlčí. Letošní ročník mu totiž zkomplikovala situace kolem areálu Bojiště, kde se každoročně odehrával. I kvůli tomu se má letos uskutečnit v daleko komornější verzi. Přesné informace jsou ale stále v nedohlednu.

Trutnovské Bojiště patřilo dlouhých osmnáct let bývalému nájemci, kterému ale na konci prosince smlouva vypršela. Dlouho poté se pak nevědělo, kdo se stane dalším správcem rozlehlého pozemku, na kterém se každoročně legendární festival Trutnoff Open Air odehrával. Až v únoru se město Trutnov rozhodlo, že si areál nechá. Podle pořadatelů je to ale už velmi pozdě na to, aby mohli festival uskutečnit v takovém rozsahu, na který jsou fanoušci zvyklí.

“Návrat do rukou vlastníka vítáme. Víme už alespoň, s kým se případně domlouvat. Ale informace přišla trochu pozdě. Času je málo. Veškeré smlouvy s partnery a většinou hlavních zahraničních kapel se domlouvají na podzim nebo ke konci roku či rok dopředu,” vysvětlují pořadatelé, “uvidíme, co se v nastalé situaci dá dělat.” Starosta Trutnova ale toto tvrzení odmítl s tím, že dal pořadatelům s předstihem vědět již minulý rok.

Jednou z variant je, že si festival, který letos slaví svých neoficiálních 33 a oficiálních 30 let, připomene začátky svého vzniku, kdy se akce rozjížděla na loukách a ve stodolách. “Připomenuli bychom si tak atmosféru spiklenectví a semknutou pospolitost festivalových počátků před třiceti lety nebo dnešních hudebních setkání na amerických farmách. S minimem hudebního byznysu, který se z velkých festivalů stal,” říká Martin Věchet, zakladatel festivalu.

Trutnoff se tak letos bude muset určitě obejít bez zahraničních hudebních hvězd. V minulosti přitom hostil interprety, jako jsou Iggy Pop, Patti Smith, Motörhead, Parov Stelar nebo The Prodigy. Otázkou ale stále zůstává, zda se festival jen přestěhuje, nebo skončí úplně. Mluví se totiž i o finančních problémech organizátorů. “Finance nejsou hlavním důvodem. Spíš je to chuť a potřeba dělat i něco jiného, alternativnějšího s minimem byznysu, který se z velkých festivalů stal, kde už tolik nejde ani o hudbu,” sdělil Věchet pro zpravodajský portál idnes.cz.

Na stránkách festivalu se tak fanoušci dozví, že se místo festivalu bude konat ve dnech od 17. do 20. srpna “open air workshop”. Kromě hudby by se chtěli pořadatelé totiž zaměřit také na přednášky, debaty s historiky, mluvčími a iniciátory Charty 77. Chybět by neměla ani divadla. Jak to ale vše nakonec dopadne, je zatím ve hvězdách.