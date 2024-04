Nenechejte si ujít netradiční pohled na dominantu Zlína ve slavnostním nasvícení do modré barvy, a to v úterý 30. dubna. Památník Tomáše Bati se tímto gestem připojí do celonárodní připomínky dvacetiletého výročí vstupu ČR do EU. Budova se zahálí do modré v symbolických 20:20 a takto nasvícená zůstane do 22:00.

Kolemjdoucí si tak budou moci premiérově vychutnat unikátní pohled na kulturní památku zářící v modrém hávu. Zároveň je to skvělá příležitost k pořízení atraktivních snímků, a to nejen pro profesionální fotografy. Na speciálním nasvícení budovy spolupracuje zlínský fotograf a výtvarník Josef Řezníček alias Jsf Abb. Z Gahurova prospektu pak mohou zájemci dále pokračovat na náměstí Míru k budově radnice, která bude také svítit v modrém tónu.

Samotný interiér Památníku je pro návštěvníky přístupný formou komentované prohlídky od úterý do neděle v čase 10:00-17:00 (včetně).

Ve středu 1. května budou navíc probíhat prvomájové komentované prohlídky s bezplatným vstupem. Z důvodu očekávaného zvýšeného zájmu je doporučena rezervace volných vstupenek na www.pamatnikbata.eu.

K akci je založena i FB událost: PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI V MODRÉ