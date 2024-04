Výstava „Proměny v čase 74/24“ Miroslava Göttlicha

Výstava zachycuje bohatou tvorbu zlínského rodáka Miroslava Göttlicha. Ten právě v těchto dnech slaví 70. narozeniny i 50 let na výtvarné scéně. Slavnostní vernisáž za účasti autora se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2024 v 17 hodin v Galerii Václava Chada ve Zlíně. Výstavu pak bude možné zhlédnout až do 12. května. Na komentovanou prohlídku za účasti autora se mohou zájemci vydat 10. dubna v 17 hodin.

Miroslav Göttlich patří k osobitým výtvarníkům současné umělecké scény. Jeho rozmanitá tvorba zahrnuje malbu, kresbu, plastiku a výtvarné realizace reflektující neustálou snahu o výtvarné uchopení reality. Zlínská výstava je ohlédnutím za padesáti lety jeho umělecké činnosti.

Pro tvorbu Miroslava Göttlicha se stalo charakteristickým soustředěné hledání v oblasti figurální i abstraktní malby, stejně tak jako stírání hranic mezi kresbou a malbou v kontinuitě s tvorbou nově vznikajících vztahů. Hlavními tematickými okruhy jeho tvorby jsou pocit pomíjivosti a odcizení v lidském světě, vliv podvědomí či míra nadreálna, doteky, napětí a zneklidnění forem, současně však i nalézání východiska v antické i křesťanské tradici s transformací do současnosti. Za nejdůležitější zdroj inspirace však lze považovat jednoznačně hudbu a autorovu lásku k ní.

S jeho prací je možné se setkávat na řadě výstav, jak autorských, tak i kolektivních. Göttlichova tvorba je zastoupena v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí (Itálie, USA, Austrálie, Německo, Francie, Belgie a další). Od roku 1998 se každoročně podílí na Salonu filmových klapek, který je součástí Zlín Film Festivalu. Letos svou umělecky ztvárněnou klapkou přispěl do projektu už po sedmadvacáté.

Zájemci o setkání s autorem mohou kromě vernisáže využít také komentovanou prohlídku výstavy, která se uskuteční ve středu 10. dubna v 17 hodin a vstup na ni je zdarma.

Expozice „Proměny v čase 74/24“ je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od 5. dubna března do 12. května 2024, a to od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Výstava je realizována za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete www.gvch.cz.