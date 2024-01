Dana Sahánková – Mundus Invisibiles

Dana Sahánková patří k našim současným nejvýraznějším autorkám. Domácí půdou Sahánkové je technika kresby, často doplňovaná tušovou malbou. Pečlivým vrstvením tahů tvoří z jednotlivých linií a ploch bohatou mozaiku vzájemných vztahů člověka, resp. lidské civilizace s přírodou, nejčastěji zastoupenou zvířaty či rostlinami. To vše zasazuje do neurčitého času a prostoru na pomezí snu a skutečnosti a zhmotňuje svůj Neviditelný svět. Bytostnou barvou autorky je černá, logicky ve vztahu s její technikou. V posledních letech se v jejich dílech ovšem objevuje širší barevnost podpírající tématiku i emotivnost konkrétních děl. Jemné kolorované plochy se dostávají do silného kontrastu s kresebnými party. Sahánková tak dosahuje jejich vzájemného dynamického prolínání. Zlínská výstava si klade za cíl představit autorčin vývoj od roku 2013, kdy se naposledy prezentovala ve Zlíně, resp. ve Valašském Meziříčí, s důrazem na aktuální tvorbu.

Dana Sahánková (*1984 v Praze) vystudovala v letech 2005–2011 AVU v Praze, ateliér kresby Jitky Svobodové.

Otevírací doba a vstupné