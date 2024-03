Best of Lívia Kožuškové a studenti figurální kresby na zámku ve Zlíně

Výstava „Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby“ v Galerii Václava Chada dává příležitost nahlédnout do světa umění skrze prizma pedagožky UTB i talentovaných studentů, kteří pod jejím vedením zkoumají různé aspekty figurální kresby.Součástí doprovodného programu je i komentovaná prohlídka 12. března od 17:30 hodin. Výstava pak potrvá až do 10. května.

Lívia Kožušková je talentovaná a inovativní umělkyně s širokým spektrem působnosti. Věnuje se kresbě, knižnímu designu, ilustraci, volné grafice, scénografii a art managementu, nejen na Slovensku a v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 2021 vykonává funkci pedagožky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje figurální kresbu na Fakultě multimediálních komunikací.

A právě této oblasti se věnuje nová výstava „Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby“ ve zlínské Galerii Václava Chada. Figurální kresba je umělecký způsob zachycování lidské postavy pomocí čar a tvarů. Umožňuje umělcům vyjádřit krásu, sílu a emocionální hloubku lidského těla. Není však pouze o reprodukci vnějšího vzhledu, ale také o zachycení vnitřního stavu člověka. Překračuje fyzickou realitu a stává se prostředkem pro vyjádření lidského ducha a identity.

Na výstavě je k vidění série grafik Lívie Kožuškové inspirované dílem slovenské autorky a básnířky Mily Haugové – Srna pozerajúca na Polárku. V další části se představí série grafických děl nazvaná Dotykové kocky a Izby, v níž autorka pracuje s volnými grafikami, které aktivně interagují s prostorem kolem sebe. Při tvorbě grafik čerpala podněty také z krás přírody a cyklu života. Celkově je tvorba Lívie Kožuškové zajímavou směsicí abstrakce a konkrétních motivů, které diváka vyzývají k hlubšímu zamyšlení nad podstatou existence a lidskou přirozeností.

Spolu s Lívií Kožuškovou se na výstavě představují i talentovaní studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich díla odrážejí mladistvý entuziasmus a snahu objevovat a porozumět lidskému tělu a jeho výrazům. Výstava tak slouží i ke vzájemné inspiraci, sdílení poznatků, podpoře tvůrčího rozvoje a propojení mezi akademickým světem a širší uměleckou veřejností.

Výstavu doplňují workshop figurální kresby a komentovaná prohlídka. Workshop FIGURAMA proběhne od 6. do 8. března na UTB pod vedením prof. akad. mal. Borise Jirků, dalšími lektory budou MA Michal Jelínek, ArtD. a Mgr. art. Martin Schwarz. Komentovaná prohlídka výstavy v galerii je připravená na 12. března od 17:30 hodin za účasti Lívie Kožuškové a Martina Schwarze.

Expozice „Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby“ je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od 7. března do 10. května 2024, a to od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Výstava je realizována za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.gvch.cz.