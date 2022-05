Galerijní a muzejní noc v Památníku T. Bati

Všem milovníkům umění, designu a architektury se v pátek 20. května otevřou zdarma dveře do Baťova památníku, a to v rámci Galerijní a muzejní noci ve Zlíně. Je připraven speciální prohlídkový den se vstupem zdarma a s prodlouženou otevírací dobou až do 23.00. Ve 20.00 proběhne večerní komentovaná prohlídka slavnostně nasvíceného Památníku. Přijďte si užít atmosféru nasvětleného interiéru zlínského klenotu po setmění!

Součástí letošního ročníku Galerijní a muzejní noci ve Zlíně je premiérově také zrekonstruovaný Památník Tomáše Bati. Návštěvníci mohou zavítat na prohlídky zlínské architektonické ikony zdarma již od 10.00, a to po celý den až do 23.00. Velkým lákadlem je pak večerní komentovaná prohlídka slavnostně rozsvíceného Památníku, která odstartuje ve 20.00. Zájemce provede vedoucí průvodců Petr Hampl.

Více informací: www.pamatnikbata.eu