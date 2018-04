Timmy Trumpet přijede letos podruhé do Čech. Jeden z nejlepších DJů současnosti vystoupí 12.října v Praze v Tipsport areně. V rámci jeho dosud největší show, která je součástí Trumpetova prvního halového turné, se návštěvníci mohou těšit na dalších šest DJů, kteří budou zveřejňováni postupně.

Timmy Trumpet (vlastním jménem Timothy Jude Smith) pochází z Austrálie, kde nejprve navštěvoval The Sydney Conservatorium of Music. Už na následné státní škole Carlingford High School však propadl jazzu. "Když mi byly čtyři, začal jsem hrát na trumpetu a brzy na to, jsem sám začal hudbu skládat. Jakmile jsem objevil jazz, začal jsem jamovat na všechno, co jsem slyšel. Hlavně na skladby z rádia. Netrvalo dlouho a natrefil jsem na house music " říká Trumpet, který se proslavil právě unikátní kombinací DJingu s live trumpetou.