G-Eazy The Beautiful & Damned Tour

Jeden z předních zástupců hip-hopové scény, který do svých skladeb promítá i hudební odkazy z padesátých a šedesátých let – to je americký rapper Gerald Earl Gillum aka G-Eazy, který v rámci svého evropského turné dorazí i do České republiky. V pražském Foru Karlín ho můžeme čekat 11. května. S sebou přiveze skladby z posledního alba The Beautiful & Damned, vydaného v prosinci 2017. Album obsahuje například hit Him & I, který na YouTube vidělo přes 130 milionů fanoušků. Na koncertě se objeví i dva speciální hosté - Yung Pinch a Stefflon Don.