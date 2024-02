Připravte se na apoteózu taneční hudby, jakou jste ještě nezažili! DJ BoBo v rámci EVOLUT3ON přijede do Prahy a přinese vám explozi svých největších hitů, které vám rozhýbou srdce a nechají vás tančit do noci.

Everybody, Somebody dance with me, There is a party...